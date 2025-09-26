Pastorino (Lista Orlando): "Caos Alisa-Asl: mancano dirigenti, si rallentano i servizi"

"Le magnifiche sorti della sanità ligure, quando non sono raccontate attraverso le slide del presidente Bucci, diventano purtroppo queste: un caos organizzativo che mette a rischio servizi, percorsi e diritti delle persone". Così il consigliere regionale, capogruppo di “Andrea Orlando Presidente” e rappresentante di Linea Condivisa, Gianni Pastorino commenta il caos generato dalla trasformazione di Alisa in “Liguria Salute”.

"Con tanta fatica è stata abolita Alisa e la giunta Bucci si è inventata una nuova struttura, ‘Liguria Salute’. In Consiglio regionale, come opposizioni – e personalmente come capogruppo – abbiamo più volte chiesto come sarebbe stato disciplinato il passaggio del personale e, conseguentemente, la gestione dei progetti e delle pratiche seguite da quell’organico. Domande rimaste senza risposta. Anzi, c’è stato persino chi, come il l’assessore Nicolò, ha sminuito le nostre preoccupazioni".

"Oggi però, udite udite, lo stesso ex direttore generale di Alisa scrive ai direttori generali delle Asl per segnalare che mancano due dirigenti fondamentali: figure apicali in area risorse umane ed economico-finanziaria. E avverte che senza queste disponibilità alcune pratiche molto delicate sono bloccate, a partire dai contratti con Liguria Digitale. Bucci, Nicolò e la maggioranza lo sanno? - prosegue - Non solo. C’è un ulteriore fronte critico che ho sollevato con un’interrogazione a risposta immediata che ho depositato in Consiglio regionale: quello dei disturbi alimentari. In questi anni, grazie al lavoro di Alisa e dei tecnici responsabili delle Asl, era stato costruito un percorso serio, con percorsi diagnostico terapeutico assistenziali condivisi, tavoli regionali e interregionali, il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni. Un metodo che stava dando risultati concreti ma che oggi rischia di andare disperso con la trasformazione in ‘Liguria Salute’. Non si sa chi coordinerà questi progetti, chi garantirà continuità, chi sarà il punto di riferimento per le famiglie".

"Un conto è blaterare di riforme davanti ai microfoni, un altro è occuparsi davvero dei problemi veri. Qui invece sembra di assistere al gioco delle tre scimmiette: chi propone le riforme senza spiegarle, chi abolisce strutture senza preoccuparsi delle conseguenze, chi finge di non vedere i disastri che si creano - conclude - La sanità non può essere ridotta a un gioco politico né a uno slogan da slide. La sanità è cura, continuità, responsabilità. E oggi in Liguria, purtroppo, manca tutto questo”.