Genova sul tetto del mondo: il ciclista Lorenzo Finn campione del mondo Under 23

Genova sul tetto sul mondo.
Il ciclista genovese Lorenzo Mark Finn si è laureato campione del mondo su strada Under 23 dopo essersi aggiudicato la maglia iridata lo scorso anno come juniores.
Ai Campionati Mondiali in Ruanda ha sconfitto lo svizzero Jan Huber distaccandolo di 31 secondi, terzo l'austriaco Marco Schrettl. Il 18enne ligure, quarto nella crono mondiale di categoria dello scorso 22 settembre, è così arrivato braccia al cielo sul traguardo di Kigali.
Nato il 19 dicembre del 2006, Finn in corsa era il più giovane ciclista dei 118 corridori al via.
Giusto un anno fa a Zurigo era diventato campione del mondo nella categoria juniores.