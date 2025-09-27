 / Cronaca

Perde il controllo per un malore e si schianta contro altre auto: 80enne in codice rosso

L'incidente ad Albenga sull'Aurelia dopo la località San Giorgio. Non sarebbe in pericolo di vita

E' stato lanciato l'allarme questa mattina intorno alle 11.00 per un incidente stradale ad Albenga.

Sull'Aurelia, poco dopo la località San Giorgio un uomo, 80enne, stava procedendo in direzione Ceriale e probabilmente in seguito a un malore ha sbandato finendo nella corsia opposta e coinvolgendo altri mezzi.

L’anziano è stato trasportato all'ospedale S. Corona di Pietra Ligure in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesi le altre persone coinvolte.

Sul posto oltre all'automedica del 118 e la Croce Bianca, i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo incastrato nell’auto e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

