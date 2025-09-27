Air Show e Raduno Nazionale Alpini a Varazze, la Confcommercio indice il concorso "Vetrine Tricolore"

In occasione della manifestazione AirShow 2025 della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana e del Raduno Nazionale Alpini la Confcommercio Savona- Delegazione di Varazze indice il concorso “Vetrine Tricolore”.
Tutti i commercianti di Varazze sono invitati ad allestire da mercoledì 1 ottobre la vetrina della propria attività a tema, lasciando ad ogni esercente la fantasia per meglio interpretare l’oggetto delle manifestazioni che nel fine settimana del 3-4-5 ottobre richiameranno in città più di 30mila persone
Sabato 4 ottobre una commissione formata da Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura Comune di Varazze, Laura Chiara - Vice Presidente Confcommercio Provincia di Savona, Delegato Sezione Alpini di Varazze, visiterà personalmente le vetrine per giudicarne l’estetica
"Entro giovedì 2 ottobre è richiesta l’adesione al concorso tramite possibilmente l’invio via whatsapp di una fotografia al numero 3478818970 con su indicato il nome dell’attività. Le tre vetrine più belle saranno premiate con piastrella commemorativa della giornata. Attendiamo adesioni" dicono dalla Confcommercio delegazione di Varazze.