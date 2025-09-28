 / Cronaca

Arresto cardiaco in uno stabilimento balneare: rianimato 34enne e trasportato in codice rosso

Sul posto la Croce Bianca di Savona e l'automedica del 118. Gli ispettori dello UOPSAL dell'Asl2 stanno effettuando gli accertamenti del caso

Un arresto cardiaco ai Bagni Sirena e scatta l'allarme poco prima delle 16.00 a Savona.

Sulla passeggiata Walter Tobagi al Prolungamento nello stabilimento balneare savonese mentre stava effettuando il lavaggio dei tetti delle cabine con una idropulitrice un lavoratore 34enne è stato colpito dal malore, forse a causa di una scossa elettrica e si sarebbe accasciato a terra. 

Sul posto è giunta la Croce Bianca di Savona e l'automedica del 118 con l'uomo che è stato rianimato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. 

Gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Asl2 si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso. 

