Alessandra Munerol e Sebastiano Gravina lanciano Casamunerol, il podcast delle storie che ispirano

L’esordio è atteso per novembre, ma tutto è già pronto per Casamunerol, il nuovo podcast che promette di raccontare storie di vita vera con emozione, autenticità e un pizzico di leggerezza.

Questa settimana la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ fa tappa in un progetto speciale, nato dall’energia creativa di due vulcani di idee: Alessandra Munerol, scrittrice e performer teatrale loanese, e Sebastiano Gravina, influencer pietrese conosciuto sui social come Videociecato.

È proprio vero cha “da cosa nasce cosa”. Casamunerol prende il testimone dal precedente successo di Metamorfosi, in cui storie di persone comuni salivano sul palco attraverso monologhi e oggetti simbolici. Ma non solo. Metamorfosi è stato prima di tutto un progetto di interpretazione e anche fotografico. Con il podcast, invece, i protagonisti si raccontano in prima persona, in un format audiovisivo che mette al centro la persona: la sua storia, la sua intensità, il coraggio e i cambiamenti che la vita porta con sé.

"L’idea è venuta a Sebastiano – racconta Alessandra – e ora, dopo un lungo periodo di incubazione, vedrà la luce. Ho rimesso a posto la vecchia cantina di mia nonna, dove avevo scritto la sceneggiatura del mio primo spettacolo teatrale. E' lì che verranno accolti gli ospiti". Così, con l'aiuto di tutti i collaboratori del progetto, Casamunerol ha preso forma e il progetto è pronto a partire.

"Grazie ad Alessandra ho coronato il sogno di salire su un palco teatrale – racconta Sebastiano –. Da lì è nata l’idea del podcast: volevamo dare voce a storie vere, intense, raccontate dai protagonisti stessi. Credo che un racconto ‘da cuore a cuore’ sia più impattante e che offrire spazio alle persone comuni possa ispirare chi ascolta e magari si riconosce in quelle esperienze".

Il salotto di Casamunerol sarà un luogo intimo, dove ogni ospite verrà accolto come a casa, con empatia e ironia. Un dettaglio curioso: chi entra indosserà una maschera bianca, e la sua identità verrà svelata solo poco a poco, attraverso il racconto personale. "L’idea del podcast affonda le radici nel teatro e si nutre anche del linguaggio televisivo – spiegano –. La maschera? È solo un punto di partenza: i nostri ospiti la indossano, ma presto la lasciano cadere insieme al peso del passato. Nel racconto, si spogliano di ciò che li ha imprigionati e trovano la libertà di mostrarsi per ciò che sono davvero".

La prima stagione è già stata registrata e presto partiranno i lavori per la seconda. "Parte come progetto locale, ma sogniamo in grande – spiegano Alessandra e Sebastiano –. Vorremmo intervistare persone anche fuori dalla Liguria, chiunque abbia una storia capace di ispirare, di mostrare che, nonostante le difficoltà enormi e apparentemente insormontabili, è sempre possibile trovare una strada, una via d’uscita".

Gli episodi usciranno ogni 15 giorni su YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e TikTok. La conduzione sarà a due voci: Alessandra, con il suo tocco narrativo e la capacità di trasformarsi in mille sfumature, e Sebastiano, con la sua ironia leggera che stempera e rende ogni storia più vicina.

Casamunerol è un progetto indipendente e senza scopo di lucro, ma già sostenuto da un piccolo team appassionato: Andrea Canobbio, regista e cameraman; Nicole Santoro, direttrice della fotografia; Giacomo Pacelli, responsabile della post-produzione.

Oggi il progetto è aperto al sostegno di sponsor e realtà che vogliano aiutarlo a crescere, senza snaturarne l’anima sociale. Un podcast che nasce dal cuore e che al cuore vuole arrivare.

#ILBELLOCISALVERÀ