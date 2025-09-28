Scomparsa del Generale Gennaro Aprea, Capece (Sappe): “Uomo apprezzato e stimato per professionalità, esperienza e dedizione verso le istituzioni,

 / Val Bormida

Il Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece ha espresso il proprio cordoglio e quello del primo Sindacato del Corpo per la scomparsa del generale Gennaro Aprea. 

Capece, che sta partecipando  alle esequie di Aprea in corso nella cappella della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, ricorda gli oltre trent’anni di collaborazione istituzionale con il Generale con queste parole: “Uomo apprezzato e stimato per professionalità, esperienza e dedizione verso le istituzioni, le sue qualità umane ed il lungo impegno nelle attività di formazione ed aggiornamento professionale presso la Scuola di Formazione di Cairo Montenotte lo hanno reso uno dei più apprezzati e rispettati Ufficiali degli Agenti di Custodia, oggi Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla famiglia del Generale Aprea esprimo il sincero cordoglio mio personale e del SAPPE”. 

