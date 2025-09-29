Anche il savonese protagonista al Festival dei Borghi più Belli d’Italia di Bellano

Anche il savonese ha fatto parlare di sé nella XVII edizione del Festival dei Borghi più Belli d’Italia, svoltosi lo scorso weekend a Bellano, sulle rive del lago di Como. L’evento, dedicato quest’anno al tema della valorizzazione delle produzioni tipiche dei borghi, ha riunito realtà da tutta la penisola, con la Liguria tra le protagoniste assolute.

La delegazione ligure ha portato in scena i sapori e le tradizioni del territorio con numerosi show cooking dedicati al pesto e ai vini locali, suscitando interesse e apprezzamento tra visitatori e operatori del settore. Dal savonese hanno preso parte ben otto località: Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo e Zuccarello, rappresentate dai rispettivi amministratori e referenti istituzionali.

Il festival non si è limitato a esaltare le eccellenze enogastronomiche, ma ha offerto anche un ricco calendario di incontri e dibattiti. Al centro delle discussioni temi fondamentali per il futuro dei borghi: sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione delle peculiarità locali, miglioramento della qualità della vita nei centri storici e sviluppo di un turismo attento e rispettoso delle comunità.

Per i comuni savonesi si è trattato di un’occasione preziosa di confronto, promozione e visibilità: una vetrina nazionale che conferma la forza del territorio e la sua capacità di raccontarsi attraverso tradizioni, sapori e bellezza.