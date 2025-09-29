Turismo e lavoro: tra retribuzioni medie orarie più basse del Nord Ovest e la necessità di destagionalizzare

Fare entrare le organizzazioni sindacali nel Patto per il turismo, una legge che organizzi il settore a livello nazionale e regionale; puntare non solo su cultura, sport o enogastronomia ma anche sulla terza età, la cosiddetta "golden age"; realizzare un sistema di welfare con il sostegno dell'Ente Bilaterale per i lavoratori del turismo; governare e non subire la realtà delle case vacanza, unire le forze di associazioni datoriali e sindacali per avere un lavoro di qualità e fare del turismo "un'industria sociale che produca valore". Sono tanti gli spunti emersi nel convegno di oggi, 29 settembre, organizzato dalla Filcams Cgil a Villa Cambiaso dal titolo "Turismo è lavoro", e arrivati sia dalle organizzazioni datoriali, sia dal sindacato che dagli enti pubblici.

Ad aprire Marco De Silva, responsabile Ufficio economico Cgil Liguria, con i dati sul turismo, anche dal punto di vista del lavoro, in provincia.

La provincia di Savona da due anni è in calo nell'occupazione turistica rispetto al 2018, con -6,5% contro il +7,7% della Liguria, anche se l'incidenza del turismo, 1 occupato su 4, è superiore al dato regionale (1 su 5). Se i flussi turistici alberghieri sono registrati, e sono in crescita, molto più difficile è il calcolo dei flussi degli affitti brevi. Le strutture registrate nella provincia di Savona sono 13.688 (il 30% della Liguria), con 11.449 CIN rilasciati (e l'83,8% di CIN verificati). In Liguria il valore aggiunto del turismo nel 2023 è stato di 51,475 miliardi di euro; nel 2022 ha prodotto 7,952 miliardi in provincia di Savona.

Ma la provincia di Savona ha retribuzioni medie orarie inferiori alla media nazionale, del Nord-Ovest e della Liguria, sia nei lavoratori a tempo determinato che indeterminato (rispettivamente 12,44 euro e 15,04 euro), con assunzioni stabili che nel primo semestre 2025 sono ancora sotto i livelli del 2019, mentre quelle totali segnano un +7,1% sul 2019. Infine le denunce di infortunio sul lavoro al 31 luglio sono state 1.950 (-114 sul 2024), di cui 141 nel commercio e 121 in alloggi e ristorazione.

Tanti gli interventi, a partire da quello del segretario di Filcams Giovanni Tiglio che ha evidenziato il peggioramento del lavoro nel settore. Ha lanciato l'appello a "unire le forze per un obiettivo comune – ha detto Tiglio – perché non possiamo permetterci un turismo che arricchisce pochi. Il turismo deve diventare una vera e propria industria sociale che crea valore". "Destagionalizzare richiede un approccio complesso -ha poi aggiunto Tiglio - richiede interventi coordinati di più soggetti".

Creare valore significa puntare su professioni del turismo che non sono soltanto quelle tradizionali – ha spiegato l’assessore di Savona Nicoletta Negro – ma anche sulle nuove professioni nel mondo delle arti, della progettazione culturale o dello spettacolo, di cui si deve discutere nei tavoli del turismo.

Altro tema la carenza di professioni nel turismo e le diverse motivazioni avanzate dalle organizzazioni datoriali e sindacali. "Nel nostro settore non si trovano giovani imprenditori ed è altrettanto difficile trovare lavoratori – ha detto Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio –. Una motivazione è che li paghiamo troppo poco: dobbiamo uscire da questa visione dell'imprenditore astuto che paga poco". Invita a "non fare di tutta l'erba un fascio" Carlo Scrivano, di Upa, che pone come fondamentale la flessibilità dei salari, con possibilità di estendere i contratti stagionali invece di costringere l'imprenditore a stipularne uno nuovo, e apre all'ingresso delle organizzazioni sindacali nel Patto per il turismo.

Mentre l'Ente Bilaterale, guidato da Roberto Fallara, si prepara a lanciare una forma di welfare integrativo bilaterale (che ricorda un po' il vecchio contratto di sospensione, che permetteva di sospendere il contratto con integrazione di risorse dell'ente bilaterale, ma in questo caso con impegno di assunzione per l'anno successivo da parte del datore di lavoro).

Il problema per il settore resta però la politica che, secondo il presidente della Commissione turismo e promozione di Anci e sindaco di Finale, Angelo Berlangieri, non ha capito le caratteristiche fondamentali del turismo, disorganizzato sia a livello nazionale che regionale, e che risente della carenza di un piano nazionale e regionale per il settore.

E se i numeri degli arrivi sono positivi, rimane – come ha evidenziato Andrea Pasa, segretario della Camera del Lavoro – un settore con retribuzioni basse e che risente delle tante carenze strutturali del territorio. "Smettiamo di dire che va tutto bene – ha detto Pasa –. Un indicatore della salute del territorio è quello demografico e questo ci dice che la provincia di Savona dal 2015 ha perso 20mila abitanti. Bisogna che associazioni datoriali, sindacato ed enti pubblici prendano coscienza della situazione".

Una visione d'insieme e un Piano regionale del turismo che non può essere lasciato ai singoli comuni, e che non può essere l'unica forma di economia del territorio, sono le tematiche sostenute dal consigliere regionale Roberto Arboscello. "Questa regione non può permettersi di non reindustrializzare i territori – ha spiegato Arboscello – perché non ce la fa a vivere di solo turismo. Ma i due settori possono convivere. Storicamente però il turismo non è stato considerato dalla politica per una sua forma mentale".



