Genoa ko 3-0 e la Lazio torna alla vittoria: gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

(Adnkronos) - Dopo due sconfitte senza segnare, la Lazio ritrova il gol e i tre punti al 'Ferraris' dove batte 3-0 il Genoa nel 'monday night' della quinta giornata di Serie A. A decidere il match le reti nel primo tempo al 4' di Cancellieri su assist di Castellanos e dello stesso attaccante argentino su assist di Marusic al 30'. Al 18' della ripresa Zaccagni cala il tris. Una vittoria che permette ai biancocelesti di agganciare il Sassuolo al 12° posto in classifica con 6 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 2, in 18/a posizione insieme a Pisa e Lecce.

Dopo nemmeno 30" dall'inizio della partita l'arbitro estrae il cartellino giallo per punire lì'intervento di Vasquez su Dia. Al 4' gli ospiti sbloccano il match. Bel duetto tra Castellanos e Cancellieri, quest'ultimo controlla in area e batte Leali con un tiro a giro sul secondo palo. Al quarto d'ora ancora Lazio pericolosa dopo un'uscita avventata di Leali, ci provano Castellanos e Cancellieri ma il Genoa si salva. Due minuti dopo ammonizione per Norton-Cuffy per un duro intervento su Basic. Al 20' si fa vedere per la prima volta la squadra di casa con una conclusione a giro di Vitinha, palla di poco oltre la traversa. Al 23' dagli sviluppi di un calcio di punizione laterale, palla sul secondo palo, ancora Vitinha ci prova al volo ma colpisce le gambe di Ellertsson.

La squadra di casa cresce e al 25' è di nuovo in attacco, chance anche per Colombo, conclusione dall'interno dell'area e palla oltre la traversa. Nel momento migliore dei rossoblù, i capitolini colpiscono di nuovo, questa volta con Castellanos al 30'. Cross da destra di Marusic, irrompe l'attaccante argentino e mette alle spalle di Leali. Nell'azione Marusic si fa male ed è costretto ad uscire, al suo posto Hysaj. Al 37' ci prova Malinovskyi direttamente da calcio di punizione, conclusione troppo schiacciata che termina sul fondo. Al 42' palla in verticale per Ellertsson che si presenta a tu per tu con Provedel bravissimo a chiudere lo specchio e a salvare la sua porta. Al 44' gran palla di Martin per Colombo che con un tocco morbido indirizza nell'angolino e Provedel in tuffo con una gran parata devia in angolo.

(segue)

Al 12' della ripresa Ayroldi prima assegna un rigore al Genoa per un presunto fallo di mano di Romagnoli in area, poi richiamato dal Var lo revoca perché in realtà non c'è il tocco con la mano del difensore biancoceleste. Al 18' la Lazio cala il tris e chiude la partita. Cancellieri svetta di testa sul secondo palo, il pallone colpisce il palo, poi c'è un pasticcio della difesa genoana, la palla arriva a Zaccagni che la mette dentro. Al 23' quadruplo cambio per Vieira. Entrano Carboni, Ekhator, Ekuban e Stanciu, escono Masini, Malinovskyi, Vitinha e Colombo. Per Sarri entra Tavares al posto di Pellegrini.

Al 27' Cancellieri si divora il quarto gol dopo una gran palla di Castellanos mandando alto solo davanti a Leali. Al 38' i due tecnici esauriscono i cambi: tra gli ospiti entrano Pedro, Patric e Provstgaard ed escono Castellanos, Basic e Gila. Nei padroni di casa dentro Venturino e fuori Martin. Nei minuti finali è il Genoa ad attaccare con generosità per provare a rendere il passivo meno pesante. Al 46' scambio tra Stanciu e Carboni ma la conclusione di quest'ultimo è decisamente altra sopra la traversa. Prima del triplice fischio finale c'è il tempo per un altro cartellino giallo estratto da Ayroldi nei confronti di Ostigard per un fallo su Zaccagni.