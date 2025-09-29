La Lazio sbanca Marassi e torna a vincere, Genoa ko

GENOVA (ITALPRESS) - Torna a vincere la Lazio, che trova i primi tre punti stagionali in trasferta battendo il Genoa, che invece rimane ancora a secco di vittorie e in penultima posizione. E' 0-3 a favore degli uomini di Maurizio Sarri, che vanno anche oltre l'emergenza a centrocampo che ha portato al reintegro di Basic, titolare al fianco di Cataldi. Pronti-via e Vasquez rimedia il cartellino giallo dopo appena 23 secondi per un fallo su Dia. Al 4' si sblocca il risultato: il triangolo tra Cancellieri e Castellanos a centrocampo permette all'esterno di involarsi e di battere Leali con un bel tiro piazzato sul secondo palo. La difesa del Grifone fatica a trovare le misure e va in difficoltà anche al 15', quando è Leali a salvare tutto con una puntuale uscita a 25 metri dalla porta. Il Genoa si scuote al 20' con un tiro di Vitinha dal limite alto di poco, mentre poco dopo Colombo manda alle stelle sull'errore di Cataldi in impostazione. Al 30' Vitinha perde palla a centrocampo sulla pressione di Cancellieri, Castellanos apre per Marusic che rimette in mezzo per l'argentino, che buca per la seconda volta Leali. Da sottolineare, nell'occasione, l'infortunio occorso proprio a Marusic. Nel finale, Provedel decisivo prima a tu per tu con Ellertsson e poi sul tiro al volo di Colombo, che comunque sembrava in fuorigioco. Nella ripresa inizia bene il Genoa, che, in un'azione insistita al 57', si vede anche assegnato un rigore; il tocco di braccio di Romagnoli nel duello aereo con Colombo, però, non è punibile, e Ayroldi revoca il penalty dopo l'on-field review. Nel momento migliore dei rossoblù arriva il terzo gol della Lazio, al 63': cross di Pellegrini su punizione, Cancellieri colpisce il palo di testa e Zaccagni risolve la mischia insaccando a porta vuota. Gli ospiti, che perdono per infortunio anche Pellegrini, sfiorano per due volte il quarto gol, prima con Cancellieri e poi con Zaccagni, che si ostacola con Dia. A questo punto, il Genoa va alla ricerca del gol della bandiera con i tentativi di Ekuban e Venturino, ma il risultato non cambia più. Domenica pomeriggio gli uomini di Vieira scenderanno in campo al Maradona contro il Napoli, mentre la Lazio ospiterà il Torino dell'ex Baroni.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).