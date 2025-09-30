Bormida, il rito delle castagne: tradizione e gusto nelle Terre Alte

Nelle terre alte di Bormida, l’autunno si accende di calore e profumo: è tempo di castagne. I frutti dorati cadono dai rami, e presto l’essiccatoio inizierà a sprigionare il caratteristico aroma affumicato che scalda l’anima.

Le cucine si animano di dolcezza e creatività: dal panettone alle castagne ai celebri Baci di Bormida, fino alla farina di castagne che profuma di bosco e di tradizione. Ogni prodotto racconta una storia di sapori autentici, radicati nella terra e nella memoria delle genti che la abitano.

In queste giornate d’autunno, camminare tra i castagneti diventa un’esperienza sensoriale: il fruscio delle foglie secche, il sole basso tra i rami e il profumo del raccolto che anticipa dolci e prelibatezze, trasformano Bormida in un piccolo paradiso d’autunno.