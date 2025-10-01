Il set mancato diventa un tormentone social: Varazze protagonista inattesa nella fiction "Blanca"

“Altro che ufficio postale, tu devi andare all'ufficio dei vigili di Varazze”.

Il riferimento al comune varazzino nella serie Blanca ha acceso l’ironia sui social, soprattutto tra i residenti del comune ligure. La frase pronunciata dal vicequestore Mauro Bacigalupo, durante la prima puntata della terza stagione, è stata accolta con una certa ilarità, diventando immediatamente virale.

Il tono evidentemente sarcastico del personaggio, interpretato da Enzo Paci, è stato rivolto alla protagonista Blanca Ferrando, impersonata da Maria Chiara Giannetta, dopo un suo errore durante un’indagine. E proprio il fatto che sia stato citato il comando dei vigili di una cittadina come Varazze, in un contesto quasi “punitivo”, ha scatenato commenti ironici e divertiti su Facebook.

A rendere il tutto ancora più curioso è il retroscena: nel recente passato con il Comune erano stati presi contatti per girare alcune scene della serie proprio a Varazze, in particolare nella cornice di Lungomare Europa. Tuttavia, quelle riprese non si sono mai concretizzate. E così, Varazze è finita in Blanca non come sfondo scenico, ma come battuta a effetto — ottenendo comunque una sorta di cameo “indiretto”.