 / 

| 01 ottobre 2025, 13:10

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - E' di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte per strada a causa delle ripetute scosse di assestamento.- foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium