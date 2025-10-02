Per il Garante sciopero generale illegittimo senza preavviso

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione di garanzia sugli scioperi,riunitasi oggi, ha valutato "illegittimo" lo sciopero generaleproclamato per domani, "in violazione dell'obbligo legale dipreavviso, previsto dalla Legge 146/90". Nel provvedimentoadottato, il Garante ha ritenuto "inconferente il richiamo deisindacati proclamanti all'art. 2, comma 7, che prevede lapossibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo 'nei casidi astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, odi protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e dellasicurezza dei lavoratorì". L'Autorità di garanzia ha quindiinviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali,ricordando che "il mancato adeguamento comporta, tra l'altro,l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-
