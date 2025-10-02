Rapporto Inapp: "Il 38,2% degli uomini è soddisfatto della vita contro il 34,5% delle donne"

(Adnkronos) - In termini di benessere complessivo, oltre la metà dei Paesi europei, rilevati dal Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato dall’Inapp si dichiara 'soddisfatto della propria vita'. In Italia lo sono il 38,2% degli uomini contro il 34,5% delle donne, mentre l’insoddisfazione è prevalentemente femminile e si amplifica con l’avanzare dell’età.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, la distanza tra le reali criticità di genere del nostro Paese e la consapevolezza della loro esistenza da parte della popolazione.