Patto per il Nord: Matteo Canciani nominato segretario della sezione pietrese, finalese e dell’entroterra

Matteo Canciani è stato nominato segretario della sezione pietrese, finalese e dell’entroterra di Patto per il Nord. "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i membri della sezione e ai vertici provinciali di Patto per il Nord per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina - commenta Canciani - È una nomina inaspettata, ma accolgo con senso di responsabilità questo incarico e sono pronto fin da subito a mettermi a disposizione per offrire il mio contributo".

"Sono pienamente consapevole delle sfide che ci attendono e dell’importanza del lavoro che ci aspetta per costruire un’associazione sempre più vicina ai cittadini, radicata nel territorio e coerente nei suoi valori. Come ho sempre fatto, il mio obiettivo sarà quello di tornare a parlare con la gente comune, per comprendere le problematiche reali del territorio e cercare soluzioni concrete".

"In vista delle elezioni amministrative del 2026, sarà fondamentale ampliare la sezione, coinvolgendo nuovi volti e persone motivate, disposte a mettersi al servizio della comunità e del bene comune. Siamo pronti ad ascoltare tutti e a sederci attorno a un tavolo, indipendentemente dal colore politico, purché l’obiettivo sia il bene delle persone, e non interessi personali o di partito. Fare politica per servire, non per approfittare", conclude Canciani.