Banchi nuovo Ct dell’Italbasket “Momento più alto della carriera”

ROMA (ITALPRESS) - Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket. Ex coach della Lettonia, il 60enne di Grosseto prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che abbandona la panchina dell'Italbasket dopo tre anni di mandato, e firma un contratto pluriennale con scadenza nel 2028. "Non nascondo l'emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Sono grato a Pozzecco, di cui raccolgo l'eredità e il lavoro fatto. Il solco tracciato dai miei predecessori ispirerà il mio cammino. Penso sia il momento più alto della mia carriera", afferma Banchi, 23esimo allenatore della storia della Nazionale, nel corso della presentazione, svolta al Salone d'Onore del Coni. Al fianco del neo ct presenti Gianni Petrucci, presidente FIP, e Gigi Datome, coordinatore delle squadre Nazionali. "Voglio ringraziare Pozzecco. Ci siamo lasciati con serenità, anche se in ogni divorzio c'è qualche rammarico. Ho scelto Banchi perchè racchiude tanti attributi diversi e un'esperienza internazionale in tanti paesi. L'allenatore è la persona più importante in una squadra. Da subito ho detto a Banchi che gli avrei timbrato i cerchi olimpici nel cuore. Con Banchi dobbiamo sbancare", l'intervento del numero 1 della FIP."Siamo all'inizio di un nuovo ciclo e per una Federazione importante come la nostra è importante scegliere un ct con valori umani in linea con i nostri. Tutta l'esperienza che ha fatto e la pallacanestro che ha masticato ci può aiutare a far crescere il movimento. Vogliamo che si riconosca la maglia azzurra in campo", aggiunge Datome, che formerà lo staff di Banchi assieme agli assistenti allenatori Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina e Riccardo Fois. Banchi è preparato e motivato e vuol dare sin da subito la sua impronta al movimento:"Il nostro obiettivo è la qualificazione al Mondiale 2027. A prescindere da chi giocherà dobbiamo avere uno stile di gioco riconoscibile a ogni livello. Voglio dare un'impronta sin da subito alla struttura e al movimento. Cercherò di mettere a servizio della squadra la mia esperienza".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).