 / 

| 03 ottobre 2025, 09:00

Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani

Flotilla, liberati i quattro parlamentari italiani

ROMA (ITALPRESS) - Liberati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani fermati in seguito all'abbordaggio della Flotilla mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Sono il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi. Secondo quanto rende noto la Farnesina, in mattinata dovrebbero partire verso l'Italia, assistiti dall'ambasciata italiana.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium