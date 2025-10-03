Juric “Dura contro il Como, assenze in difesa? Troveremo una soluzione”

BERGAMO (ITALPRESS) - "Hanno le idee chiare su come giocare e hanno la possibilità di prendere i giocatori adatti per quelle idee. Stanno facendo molto bene, sono difficili da affrontare, sarà una partita super complicata anche perchè loro hanno avuto il tempo di prepararla bene ma possiamo rispondere alla grande". Ivan Juric ha fiducia nella sua Atalanta alla vigilia del match contro il Como, confortato anche dalle ultime prove contro Juve e Bruges. "Siamo contenti delle risposte di chi ha giocato di meno e domani vogliamo chiudere con una grande prestazione questo ciclo - sottolinea - In Champions i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati, sul pezzo, a fare le cose che abbiamo preparato. Abbiamo fatto un secondo tempo di alto livello e siamo stati premiati: l'importante è non perdere la testa perchè in attacco abbiamo le soluzioni, la qualità e i calci piazzati per ribaltare il risultato". E a proposito della gara col Bruges, fra il tecnico e il pubblico sembra essere scoccata la scintilla. "Tutti mi hanno accolto molto bene e non era scontato, c'è un senso di gratitudine da parte mia per questo. Martedì l'ambiente era bellissimo e vedere tutta quella gioia è stato bello". Ma non è tutto rose e fiori perchè l'infermeria resta piena e in difesa è emergenza, specie se Hien non dovesse recuperare. "Vediamo oggi, troveremo qualche soluzione. Anche la difesa a quattro è un'opzione, vediamo come andrà la giornata e decideremo", aggiunge Juric, che confessa di non essersi mai trovato in una situazione così. "Alle volte è un caso, altre è colpa del numero delle partite, del troppo lavoro o del troppo poco lavoro. Ma in questo momento è così. A fare saltare i miei piani sono stati però gli infortuni di Zalewski e Scalvini perchè Bellanova e Kossounou avrebbero dovuto riposare e invece hanno giocato ed è andato tutto storto", rivela Juric, che non dà indizi sui rientri di Scamacca e Kolasinac ("Pronti dopo la sosta? Non lo so, ci vorrà ancora un pò di tempo, soprattutto per Sead") ma si gode Ederson e Lookman: "Col Bruges hanno fatto quello che mi immaginavo e col tempo cresceranno di condizione e daranno sempre di più. Domani possono partire dall'inizio o entrare dopo". Mancherà lo squalificato De Roon ("Ma a centrocampo abbiamo ottimi giocatori") mentre potrebbe esserci ancora spazio per Sulemana: "E' in fase di crescita, sta migliorando", conferma il tecnico croato. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).