Tale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - ‘Tale e Quale Show’, il varietà presentato da Carlo Conti, torna stasera venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1. Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti del secondo appuntamento: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.

A valutare le performance, la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.