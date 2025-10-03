Edizione locale
venerdì 03 ottobre
Alluvione a Cairo, danni per oltre 12,6 milioni. Lambertini: "Servono interventi rapidi e meno burocrazia"
Savona, una giornata dedicata a sport e inclusione con "Bocce insieme" alla Bocciofila Savonese di via Famagosta
Rixi all’inaugurazione della sede della Lega a Savona: "Inviterò il sindaco Russo a Roma sul tema dell’Aurelia Bis"
Rinvio a giudizio del sindaco Lambertini, Cairo in Comune: "Confermati i nostri dubbi, per il bene dei cairesi speriamo nell'assoluzione"
Sicurezza idrogeologica, ad Albenga in corso lavori per oltre 300mila euro
Savona, presentata la nuova "Agenzia della Casa" con una riflessione sul tema abitativo
Raddoppio ferroviario Finale-Andora, il WWF Savona lancia l’allarme: “Un cantiere gigantesco in un’area delicatissima”
Savona, il PD presenta il "Libro Verde" sulle Politiche Industriali: focus sulla reindustrializzazione
Strada Ferranietta, il sindaco Lambertini sul rinvio a giudizio: "Tranquillo sul mio operato e su quello delle altre persone coinvolte"
Rari Nantes Savona. Domani l'esordio in campionato contro la Florentia, campagna abbonamenti ufficialmente aperta
Presunto esercizio abusivo della professione: assolto il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici
Eventi
Al via il WindFestival: il più grande expo d’Italia dedicato agli action sport è ad Andora
Attualità
Dopo 55 anni di attività, verso la chiusura lo storico negozio 'Evelina Enrico' ad Albenga
03 ottobre 2025, 21:38
Tv: morto l'attore Remo Girone, popolare per 'La piovra'
(Adnkronos) -
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
