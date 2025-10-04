Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 4 ottobre, l'azzurro affronta l'argentino Francisco Comesana nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 9 del ranking Atp arriva dal ritiro ai quarti di Pechino contro l'americano Learner Tien, a causa di un fastidio al gluteo: nei prossimi impegni, l'obiettivo sarà conquistare più punti possibili per assicurarsi la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.

Musetti-Comesana inizierà intorno alle 8:30 ora italiana, dopo Rublev-Nishioka (che alle 6:30 darà il via ai match di giornata sul Grandstand 2). Tra i due c'è solo un precedente ai sedicesimi di Wimbledon 2024. Il risultato? Vittoria dell'azzurro in 4 set.

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesana sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.