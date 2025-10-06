Minaccia di morte e colpisce più volte al volto l'ex fidanzata minorenne: arrestato

A Savona, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, di fatto senza fissa dimora e con precedenti, emessa dal Gip presso il Tribunale di Savona per il reato di atti persecutori, commessi dall’agosto 2024 ai danni di una cittadina minorenne.

Le indagini della Procura della Repubblica di Savona hanno documentato numerosi episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal giovane durante la relazione sentimentale con la ragazza, che non aveva mai denunciato gli abusi. Dopo la rottura, le molestie sono proseguite: la giovane è stata minacciata di morte, pedinata e avvicinata ripetutamente dall’ex fidanzato. In un’occasione, l’uomo l’ha colpita al volto, provocandole lesioni documentate tramite fotografie che mostravano ecchimosi e ferite lacero-contuse, nonostante la vittima non avesse richiesto cure mediche.

L’esecuzione della misura ha richiesto servizi mirati e approfondimenti info-investigativi, poiché il ricercato non è stato rintracciato presso il suo domicilio abituale. Grazie al monitoraggio dei suoi legami familiari e di amicizia, è stato individuato presso l’abitazione di un conoscente, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura.