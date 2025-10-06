Finale, a due anni dall'attacco di Hamas a Israele un incontro per ricordare gli ostaggi ancora prigionieri a Gaza

Nel secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele, domani (martedì 7 ottobre, ndr) a Finale Ligure alle ore 18 presso la Libreria Centofiori di via Ghiglieri 1, si terrà un momento di riflessione e memoria con l’incontro “Riportiamoli a casa”, un’iniziativa che segue il solco tracciato col percorso di “Finale aperto, dibattiti sul presente”, la rassegna che negli ultimi anni ha proposto momenti di confronto sui principali temi della geopolitica mondiale.

Durante l’incontro saranno ricordati, attraverso la lettura pubblica dei loro nomi, gli ostaggi israeliani ancora prigionieri a Gaza. A leggere i nomi saranno Ugo Frascherelli (ex sindaco di Finale Ligure), Stefano Sancio (libraio e operatore culturale) e Mimmo Lombezzi (giornalista), insieme a tutti coloro che vorranno unirsi al gesto collettivo.

“Le manifestazioni per Gaza hanno giustamente denunciato il massacro in diretta di oltre 60.000 palestinesi, ma hanno deliberatamente taciuto sulle vittime israeliane della tragedia di Gaza: gli ostaggi rinchiusi da due anni nei tunnel di Hamas - spiegano gli organizzatori -. Nel secondo anniversario del più atroce pogrom commesso dopo la Shoah, ricorderemo i loro nomi e la loro umanità.”

L’incontro, libero e aperto al pubblico, vuole essere un momento di partecipazione civile e di riflessione, nel segno del dialogo e della memoria condivisa.