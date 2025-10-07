Ciclista 70enne cade in via Aurelia a Loano: in codice rosso al Santa Corona

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito nel pomeriggio a Loano, in seguito a una caduta mentre percorreva in bicicletta via Aurelia, all’altezza dell’incrocio con viale della Rimembranza.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista potrebbe aver accusato un malore che lo avrebbe fatto cadere rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano insieme all’equipaggio del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Dopo essere stato stabilizzato, il settantenne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.