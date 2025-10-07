Pre-Halloween al Molo 8.44, sabato 25 ottobre il laboratorio delle meraviglie e il "truccabimbo"

Il Molo 8.44 si prepara a vivere un sabato da paura, con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie per entrare nel clima di Halloween in anticipo.

Dalle 15.30 alle 17.30, il centro commerciale si trasformerà in un vero e proprio laboratorio delle meraviglie grazie a “Addobbi da paura”, un’attività creativa dove bambini e genitori potranno realizzare insieme decorazioni mostruosamente divertenti.

A seguire, spazio alla fantasia con il clinic “Truccabimbo”, una dimostrazione pratica guidata da una make-up artist che svelerà tutti i segreti per trasformarsi in streghe, vampiri e mostriciattoli… pronti a fare paura a chiunque incontri lungo la galleria!

Un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento, tra colori, sorrisi e un pizzico di brivido.

"Perché al Molo 8.44 anche Halloween diventa un’occasione per stare insieme e vivere la magia delle feste in famiglia" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.