Attualità | 08 ottobre 2025, 11:26

"Maxi Miliardario New" fa felice Albenga: colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci

La vincita è stata registrata presso la tabaccheria Monteleone, in via Piave

Liguria protagonista con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, ad Albenga, è stato centrato un colpo da 20mila euro presso la Tabaccheria Monteleone in via Piave, 71. 

In generale, la spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è in calo nei punti vendita della Liguria nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, sono stati raggiunti i 395 milioni di euro, - 3,6 % rispetto ai 410 milioni di euro dell’anno precedente. 

Analizzando la provincia di Savona, anche qui nel gioco fisico si assiste a un calo: si passa dagli 87 milioni di euro del 2023 ai 79 milioni di euro dell’ultimo anno, per un –9,2% complessivo.

Redazione

