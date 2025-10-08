Al corteo di Milano volantino con Meloni vestita da gerarca fascista

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da gerarca fascista, accanto a Hitler. È il fotomontaggio apparso in un cartello apparso al corteo milanese per Gaza. "Criminale e intollerabile aggressione militare alla Flotilla. Meloni corresponsabile" è scritto sul manifesto.

Nei panni di Hitler, accanto a Meloni vestita da gerarca fascista è ritratto il primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu. Il cartello, esposto in testa al corteo milanese a inizio serata, era già apparso qualche giorno fa in una manifestazione per la Palestina a Firenze. Non è l'unico parallelismo con la Shoah esibito alla manifestazione milanese: in un foglio esposto da una ragazza compaiono Hitler e Mussolini che si stringono la mano e sotto una foto nella stessa posa Meloni con Netanyahu. Sopra la scritta "Déjà vu". Durante il percorso alcuni manifestanti questa sera hanno anche disegnato con una bomboletta spray rossa sulla strada la stella di David, aggiungendo il simbolo dell'uguale e la svastica.