Schillaci “Più fondi per la sanità nella legge di bilancio”

ROMA (ITALPRESS) - "La sanità sarà protagonista di questa legge di bilancio. Ai 4 miliardi già previsti lo scorso anno per il 2026 se ne aggiungeranno altri 2,2-2,5 miliardi per rendere più adeguato il fondo sanitario nazionale". Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una intervista al Corriere della Sera. "I soldi - spiega - serviranno per far fronte alla carenza di personale quindi per assumere medici e infermieri. La popolazione invecchia e così aumentano i bisogni. La pressione sugli operatori va alleggerita". Sulla possibilità di assumerete infermieri indiani afferma: "Il progetto è in piedi perchè potenzialmente efficace visto che potremmo attingere da una disponibilità di circa 3 milioni di infermieri. Stiamo però vagliando altre soluzioni. In Lombardia hanno preso gli argentini, altri si sono rivolti a Paraguay, Albania e Indonesia. Il problema è trovare professionisti con titoli adeguati ai nostri. Sarà una soluzione tampone". -foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
