Smantellata a Caivano piazza di spaccio, sequestrato un 1,2 kg di coca

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Caivano durante una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni nel complesso popolare denominato "Bronx", hanno scoperto l'ennesimo luogo di smercio. Nell'androne condominiale di uno dei palazzoni, un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico.

 

All'interno 16 panetti di cocaina: 1 chilo e 200 grammi di polvere ancora da tagliare. Sotto un corrimano di una rampa di scale ancora droga, 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22. In un sottoscala, invece, una piccola postazione di monitoraggio dell'area. Telecamere in HD puntate lungo le strade collegate ad un grosso monitor per intercettare l'arrivo delle forze dell'ordine e dare l'allarme ai pusher. Un concentrato di tecnologia servito a poco.

 

