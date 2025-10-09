Trump annuncia il ritorno del Columbus Day: "Legame speciale con l'Italia". Meloni: "Grazie"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritorno del Columbus Day, firmando alla Casa Bianca una proclamazione che ripristina la celebrazione di Cristoforo Colombo. "Columbus Day, siamo tornati", ha detto Trump, aggiungendo "amiamo gli italiani".

"Mentre celebriamo l'eredità" di Colombo, "riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito enormemente alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l'Italia condividono un legame speciale, radicato nei valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà. La mia Amministrazione non vede l'ora di rafforzare la nostra lunga e storica amicizia negli anni a venire".

"Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti DonaldTrump per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella - ha scritto su X la premier Giorgia Meloni - . E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due Nazioni e che entrambi intendiamo rafforzare, anche grazie al prezioso contributo dell’orgogliosa comunità italo-americana".