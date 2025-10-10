Feglino, bus della Tpl Linea in fiamme lungo la strada comunale che porta a Orco (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 8: l’incendio è stato domato e spento dai vigili del fuoco. L’autobus e il furgone sono andati distrutti. Le cause sono in corso di accertamento. Tpl Linea si è attivata per rimuovere la carcassa del mezzo mentre cominciano le fasi di bonifica dell'area.

++++

Momenti di paura questa mattina lungo la strada comunale che collega Feglino a Orco, dove un autobus della Tpl Linea ha preso fuoco durante il tragitto.

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente dal vano motore, costringendo l’autista ad arrestare immediatamente il mezzo.

La centrale operativa del 118 ha prontamente allertato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con l’ausilio di un’autobotte. Sul posto anche i carabinieri e la Croce Bianca.

Fortunatamente non si registrano feriti: i pochi passeggeri a bordo e il conducente sono riusciti a scendere in tempo e ad allontanarsi in sicurezza.

Il rogo ha coinvolto anche un pulmino parcheggiato a bordo strada, danneggiandolo. Il traffico lungo la strada comunale tra le due frazioni è stato temporaneamente bloccato, mentre il collegamento resta garantito attraverso la Sp17bis.