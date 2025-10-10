Liste d'attesa, l'Asl replica a Casella (Avs): “Una priorità per l’ASL2 e per l’intero Sistema Sanitario"

Il tema delle liste d'attesa continua ad essere oggetto di dibattito. Dopo le parole del consigliere regionale Jan Casella (Avs) l'Asl replica spiegando che La gestione delle liste d’attesa e quella degli interventi chirurgici di elezione, costituisce una priorità l'azienda stessa e per l’intero Sistema Sanitario.



“La Direzione di ASL2 ha avviato un percorso di progressivo recupero – chiarisce l'ASL in una nota - basato sull’incremento delle sedute operatorie sia istituzionali sia straordinarie, con l’attivazione di progetti strategici e piani di abbattimento delle liste. Tali azioni hanno portato, tra settembre 2022 e settembre 2025, a una riduzione delle liste d’attesa chirurgiche, confermando il trend di recupero auspicato”.



“Parallelamente, come previsto dal Piano Nazionale di Gestione delle Liste d’Attesa – prosegue ASL - i servizi di pre-ricovero aziendali, in collaborazione con i referenti delle Strutture Chirurgiche, hanno proseguito l’attività di monitoraggio costante dei pazienti in lista, consentendo la rivalutazione della classe di priorità nei casi di peggioramento clinico e garantendo la massima attenzione ai cittadini in attesa di intervento”.



L'azienda sanitaria spiega poi che nel settore della Chirurgia Vascolare, i dati aziendali evidenziano che dal 2022 ogni anno il numero di interventi eseguiti è superiore a quello delle nuove prenotazioni : questo significa che il pregresso accumulato si sta progressivamente riducendo. Gli interventi che vengono temporaneamente posticipati riguardano esclusivamente patologie non urgenti e prive di rischio di aggravamento clinico durante l’attesa ; ciò consente di garantire la priorità agli interventi urgenti o potenzialmente evolutivi.



“Alle misure già in atto – continua ASL - si aggiunge una rilevante riorganizzazione delle attività chirurgiche nei presidi di Albenga e Cairo Montenotte. In particolare, presso l’ Ospedale di Santa Maria di Misericordia di Albenga, il progetto di potenziamento chirurgico avviato nel luglio 2025, che ha già visto l’incremento delle attività di Day Surgery dedicate a Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica, è in programma un ulteriore ampliamento dell’offerta chirurgica, previa acquisizione di nuove apparecchiature e incremento del personale medico specialista, proprio per la Chirurgia Vascolare (safenectomie) oltre che per l’ Otorinolaringoiatria”.



Conclude l'Azienda sanitaria : “ASL2 ribadisce il proprio impegno nel garantire tempi di accesso appropriati, sicurezza clinica e qualità delle cure, perseguendo il duplice obiettivo di erodere progressivamente il pregresso accumulato e di rendere strutturale il recupero dell’attività chirurgica programmata per tutti i cittadini del territorio”.