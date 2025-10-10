Nuova responsabile per la Gestione Liste d’Attesa di Asl2, l'organismo che si occupa del monitoraggio dei tempi di visite ed esami

Adriana Brusa assume l’incarico dirigenziale di responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Gestione Liste d’Attesa”, che fa capo al Dipartimento Programmazione Sanitaria e Governo Clinico.

La nomina arriva a seguito di una selezione interna per titoli e colloquio, indetta dopo la cessazione del precedente titolare dell’incarico, la dottoressa Maria Amato, per cui è arrivata l'unica candidatura di Adriana Brusa.

L’incarico, della durata di cinque anni a partire dalla data di adozione del provvedimento, potrà essere rinnovato previa valutazione positiva.

La nuova responsabile della Gestione Liste d’Attesa avrà il compito di coordinare e monitorare le attività legate ai tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. La Struttura si occupa infatti del monitoraggio delle liste di attesa dell’azienda ed alla gestione e monitoraggio dell’attività svolta dai centri privati accreditati che erogano prestazioni di tipo ambulatoriale in regime di convenzione.

La scorsa primavera l'Asl2 ha pubblicato la manifestazione d'interesse per acquistare dal privato 15.637 prestazioni, suddivise in 5.665 risonanze magnetiche, 600 tomografie assiali computerizzate (TAC), 755 radiografie, 6.107 ecografie, 1.500 esami doppler, 1.000 ecocardiogrammi, 600 pacchetti cardiologici.

Dai dati di Asl2, riferiti al 28 settembre, i tempi di attesa sono in netto miglioramento, ma rimangono pero criticità su alcuni esami e visite, come dermatologia che ha 100 giorni di attesa per una visita prescritta con priorità B (da fare entro 10 giorni) e 212 per la priorità D (entro 30 giorni) e 213 per la priorità P (180 giorni).