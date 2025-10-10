 / 

| 10 ottobre 2025, 09:41

Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

(Adnkronos) -

Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l'allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell'Ufficio della Protezione Civile. 

La scossa è stata rilevata alle 9:43 locali al largo della costa della provincia di Davao Orientale, circa mille chilometri a sud di Manila, secondo l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs). "Ci aspettiamo danni e scosse di assestamento", ha detto il direttore del Phivolcs Teresito Bacolcol.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium