'Il Diavolo veste Prada 2' non smette di stupire, c'è Lady Gaga sul set milanese

(Adnkronos) -

Lady Gaga a Milano, a sorpresa e in gran segreto: tra i vicoli di Brera è scattata la caccia alla star. Avvistata nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de ‘Il Diavolo veste Prada 2’, la popstar ha esaltato i fan e riacceso i riflettori su uno dei set più attesi dell'anno, sequel del film di culto del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway.

La popstar è stata avvistata nei pressi della Pinacoteca di Brera, dove da mercoledì scorso si stanno girando alcune delle scene più spettacolari del set milanese de ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Tra queste, la sfilata di Runway, la rivista immaginaria diretta dall'iconica e temutissima Miranda Priestley - ancora una volta interpretata da Meryl Streep - che conta la presenza di ben 600 comparse.

Lady Gaga è stata intercettata da fan e curiosi appostati tra le vetrine di Cos, il negozio affacciato sull’ingresso della Pinacoteca, e lungo via Fiori Oscuri, la strada che costeggia il complesso. A confermare la sua presenza sono le foto rimbalzate sul web: Miss Germanotta, inconfondibile con la sua chioma platino, indossa un top nero e occhiali scuri mentre esce da un portone e si infila rapidamente in un van. Ma fuori dal set, il silenzio è assoluto. La troupe non si sbilancia, le comparse - circa 2.000 per le riprese milanesi - sono vincolate da rigidi accordi di riservatezza. Mercoledì sera le comparse hanno ricevuto un messaggio chiaro: "Massima serietà e collaborazione" in vista della presenza, giovedì e venerdì, di una "star di livello internazionale".

La sicurezza è strettissima: ai figuranti vengono sequestrati i cellulari, spenti e inseriti in buste sigillate. È vietato introdurli sul set, e all’ingresso della Pinacoteca si passa sotto metal detector e controlli multipli. Lady Gaga si trova attualmente in tour in Europa e sarà in concerto al Forum di Assago il 19 e 20 ottobre, per due date già da tempo sold out.

Nessuna conferma ufficiale sulla sua presenza sul set, solo indizi, van oscurati tra le vie di Brera, flash rubati e grida dei fan. Che si tratti di un cameo o di un ruolo da protagonista, poco importa: Lady Gaga è tornata a imporsi tra moda e cinema. E ‘Il Diavolo veste Prada 2’ promette già scintille.