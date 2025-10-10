Il Gruppo Di Martino punta sul benessere aziendale “Persone al centro”

CATANIA (ITALPRESS) - Il Gruppo Di Martino rinnova il proprio impegno verso una cultura aziendale che mette le persone al centro, con iniziative concrete e un approccio che unisce benessere, responsabilità e umanità. "Crediamo che la vera forza di un'azienda siano le persone. Per questo abbiamo scelto di prenderci cura prima di tutto di loro", afferma Cristiano Di Stefano, Team Manager del Gruppo e tra i primi Chief Happiness Officer (CHO) in Italia.Con l'aiuto di un team dedicato e di professionisti del benessere aziendale, il Gruppo ha introdotto un insieme di attività che trasformano il concetto di risorse umane in relazioni umane: la figura del Manager della Felicità, dedicata al clima positivo e all'ascolto; un programma di coaching personalizzato per la crescita professionale e personale dei collaboratori; il servizio psicologico aziendale, per sostenere il benessere emotivo e la qualità della vita lavorativa; il Family Day, giornata in cui le famiglie dei dipendenti visitano i luoghi di lavoro dei propri cari; i progetti di volontariato d'impresa, che coinvolgono i dipendenti in attività sociali durante l'orario di lavoro; dal Banco Alimentare all'assistenza negli ospedali e alla pulizia delle spiagge; le esperienze di team building in montagna, per rafforzare il senso di squadra e appartenenza."La famiglia Di Martino ha sempre creduto che un'azienda sia, prima di tutto, una comunità - sottolinea Di Stefano - Crescere insieme, condividere valori e responsabilità, significa costruire un futuro in cui il lavoro non è solo produttività, ma anche felicità, equilibrio e orgoglio di far parte di qualcosa di grande".- foto ufficio stampa Gruppo Di Martino -(ITALPRESS).