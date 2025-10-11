Mallare, taglio del nastro per la strada verso la frazione Eremita e un percorso escursionistico

Hanno visto ufficialmente il taglio del nastro questa mattina due progetti, portati a termine nel territorio comunale di Mallare, volti a migliorare i collegamenti e valorizzare territorio e borgate storiche.

Il primo progetto riguarda il ripristino e la valorizzazione del percorso escursionistico che collega le aree Bresca-Montefreddo, Bivio Regina-Bresca, Baracchi ed Eremita-Faggi di Benevento, finanziato dal GAL Valli Savonesi. L’iniziativa rappresenta un passo importante per promuovere il turismo sostenibile e far conoscere le bellezze naturali dell’entroterra.

I sentieri, infatti, consentono un’esplorazione lenta e immersiva, sostenendo al contempo l’economia locale attraverso l’attività di strutture ricettive e di ristorazione. Una rete sentieristica ben mantenuta contribuisce alla conservazione del paesaggio, alla tutela della biodiversità e al rafforzamento dell’identità territoriale.

Il secondo intervento ha riguardato la nuova strada di accesso alla frazione Eremita, la borgata più antica di Mallare. L’opera, realizzata grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (Sottomisura 7.2 “Infrastrutture essenziali per le popolazioni rurali”), è stata completata con un finanziamento regionale di 450.000 euro. I lavori hanno interessato il rifacimento della sede stradale e dei sottoservizi, migliorando accessibilità e sicurezza per i residenti.

L’Amministrazione comunale ha inoltre ottenuto ulteriori risorse, pari a 150.000 euro, attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit), destinate alla sistemazione e messa in sicurezza del tratto di rio circostante la borgata. Un intervento che contribuisce non solo alla salvaguardia del territorio, ma anche alla qualità della vita degli abitanti.