Uomo sulla trentina si aggira tra le villette di Magliolo e Tovo: l'allarme corre sui social

Sta scorrendo sui canali social il tam tam per tenere in allerta i residenti della Val Maremola, in particolare nella zona tra Magliolo e Tovo con un messaggio che segnala la presenza sospetta di un uomo sulla trentina, sempre vestito di nero, avvistato in diverse occasioni nell'arco di due giorni.

L'ultimo episodio risale a stamattina (13 ottobre, ndr), intorno alle 11:00, quando le telecamere di videosorveglianza di un'abitazione a Magliolo hanno ripreso il soggetto mentre i proprietari non erano in casa. I vicini, allertati, hanno immediatamente chiamato i Carabinieri.

Secondo quanto riportato, i militari dell'Arma avrebbero confermato di essere già a conoscenza della presenza dell'individuo. Risulterebbe infatti un avvistamento precedente, avvenuto nella serata di domenica 12 ottobre, tra le 18:30 e le 19, in una via secondaria sempre nella zona di Magliolo.

La presenza del giovane, descritto come "sulla trentina e vestito tutto di nero", e il suo aggirarsi in zone residenziali, soprattutto in assenza dei proprietari, hanno generato preoccupazione tra i cittadini, che temono possibili tentativi di furto o altre azioni illecite.