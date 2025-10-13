Dego celebra tradizione, gusto e sport con la Castagnata e la Sagra del Subricco

Il prossimo 19 ottobre, Dego ospiterà la tradizionale Sagra del Subricco e Castagnata, un appuntamento che negli ultimi anni ha visto una crescita significativa, trasformandosi da una semplice castagnata pomeridiana a una vera e propria festa cittadina che celebra prodotti tipici, sport e cultura. L'evento è organizzato dalla pro loco in collaborazione con il Comune e alcune associazioni.

“La giornata si aprirà al mattino con la Camminata del Tartufo, un percorso di circa 6 km accompagnati da un esperto tartufaio che illustrerà i segreti di questo pregiato fungo. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino dei prodotti locali e, a mezzogiorno, gustare la polenta con vari sughi preparati dai produttori del territorio”, spiega il vice sindaco Corrado Ghione.

Uno dei protagonisti della sagra sarà il subricco, prodotto tipico locale conosciuto come "Decò Dego". "Quest’anno, oltre al subricco tradizionale, sarà possibile assaggiare anche la versione alla salsiccia, e naturalmente le immancabili castagne arrostite nel pomeriggio. La festa sarà allietata da spettacoli di intrattenimento, tra cui la scuola di danza di Irene Bove, la scuola di pattinaggio New Roller di Giusvalla e musica dal vivo in Piazza Rossa", aggiunge Ghione.

Una novità che arricchirà ulteriormente il programma è il torneo di volley “Trofeo del Subricco – Memorial Mauro Bagnasco”, che prenderà il via già al mattino con la partecipazione di squadre provenienti dal ponente ligure. L’iniziativa è promossa dalla New Volley Valbormida, società molto attiva sul territorio, soprattutto nel settore giovanile, dove ogni anno decine di ragazze e ragazzi si avvicinano alla pallavolo grazie all’entusiasmo e alla passione di tecnici e dirigenti, supportati costantemente dall’amministrazione comunale.

Eleonora Albano, dirigente della New Volley Valbormida, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Il nostro obiettivo è far crescere i giovani nello sport e nei valori di squadra, impegno e amicizia. Portare il volley in una giornata di festa come questa significa condividere questi valori con tutta la comunità”.

Un’occasione imperdibile quindi per vivere una giornata all’insegna della tradizione gastronomica, dello sport e del divertimento per grandi e piccini, celebrando la ricchezza del territorio e lo spirito comunitario di Dego.