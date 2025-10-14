Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile"

(Adnkronos) - "Sarà una partita difficile". La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domani, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. "Lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce" dice Sinner alla vigilia del suo esordio nel Six Kings Slam di Riad, dove difende il titolo conquistato 12 mesi fa. "E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno".

"Tornato da Shanghai ho fatto due giorni di pausa e, poi, ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti per giocare qui e per i prossimi tornei - Vienna, Parigi, Torino - e speriamo di finire per bene l'anno".