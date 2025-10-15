 / 

Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

ROMA (ITALPRESS) - Se Hamas non rinuncerà alle armi "si scateneràl'inferno". Lo ha detto il primo ministro israeliano BenjaminNetanyahu in un'intervista alla Cbs News, all'indomani dellavisita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l'accordo sullaprima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. "In primo luogo,Hamas deve consegnare le armi", ha aggiunto Netanyahu. "In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all'interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

