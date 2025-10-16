Consultorio di Valleggia, cosa cambia davvero: servizi garantiti, tempi della riorganizzazione e contatti utili Asl2 per le famiglie

Il Sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, riferisce di aver chiesto chiarimenti ai vertici aziendali e di aver ricevuto rassicurazioni sul mantenimento dei servizi, mentre parte dell’attività sarebbe temporaneamente riallocata su altre sedi del comprensorio (Savona, via Zara e via Chiappino).

Sulla vicenda sono intervenuti anche partiti e cittadini, sottolineando l’importanza del consultorio come presidio di prevenzione e sostegno alla genitorialità. Il tema, insomma, è caldo ma richiede precisione e fatti verificati.

Che cosa è successo e perché se ne parla adesso

La discussione è esplosa dopo che, tra sabato e domenica, si sono moltiplicate online le segnalazioni su un possibile “stop” al consultorio di via Delfino a Valleggia. In giornata, il Sindaco Isetta ha contattato l’Asl2 chiedendo informazioni: «Stanno cercando di mantenere inalterati i servizi», ha riportato il primo cittadino, annunciando ulteriori approfondimenti.

Dal quadro provvisorio che emerge, alcune attività consultoriali sarebbero state spostate su Savona (via Zara e via Chiappino), mentre restano garantite le prestazioni domiciliari per le famiglie già in carico. Nel frattempo il Pd quilianese ha chiesto di non indebolire il presidio territoriale e di chiarire per tempo eventuali cambi organizzativi.

I lavori sulla rete territoriale (Case della Comunità)

La riorganizzazione non avviene nel vuoto. Da fine estate sono partiti, a Vado Ligure (via alla Costa), gli interventi per la Casa della Comunità, nell’ambito del PNRR e del programma regionale di potenziamento dei servizi territoriali. Gli aggiornamenti pubblici parlano di efficientamento della sede Asl2 e trasferimenti temporanei di alcuni servizi (Cup, prelievi, domiciliarità) in sedi alternative durante il cantiere. L’obiettivo dichiarato è riaprire con spazi più funzionali e percorsi di presa in carico integrati. Ciò aiuta a leggere quanto sta accadendo intorno a Valleggia: le ricollocazioni possono essere connesse alla fase di lavori e alla riorganizzazione della rete, non a una cancellazione del servizio consultoriale.

Cosa c’è oggi per chi ha bisogno del consultorio

In attesa di una nota ufficiale Asl2 specifica su Valleggia, il modo più concreto per orientarsi è guardare alle sedi attive della Struttura di Assistenza Consultoriale e ai contatti pubblicati sul portale aziendale:

Savona – via Chiappino 29 • 019 840 5259

• Savona – via Zara • 019 840 5469

• Valleggia – via Delfino • 019 840 5809

Sulla pagina Asl2 sono riportate anche le aree di intervento (ostetricia e ginecologia, pediatria consultoriale, area psicologica/sociale, adozioni/affidi, giovani e adolescenti) e le modalità di accesso: senza ticket, senza impegnativa, su appuntamento e senza vincoli di residenza. Per chi è già seguito da Valleggia, le prestazioni domiciliari risultano confermate. Prima di muoversi, quindi, conviene telefonare alla sede più vicina e verificare giorni/orari di ricevimento.

Suggerimento pratico: se chiamando non trovi subito risposta (linee molto trafficate), riprova in fasce orarie diverse o passa dal centralino Asl2 (019 840 41) chiedendo del consultorio; puoi anche usare il canale URP per segnalazioni e richieste di indirizzo.

Quali servizi sono più “sensibili” e come orientarsi

Dalla lettera arrivata alla redazione e dalle reazioni politiche emergono tre nodi che più preoccupano famiglie e operatori:

Percorso nascita (pre‑parto e post‑parto) – Incontri di accompagnamento alla nascita, consulenze su allattamento, controllo peso del neonato, supporto ai primi mesi. Sono la spina dorsale dell’assistenza consultoriale. Ostetricia/ginecologia e prevenzione – Controlli di routine, contraccezione, consulenze per la tutela della salute femminile e, in alcuni territori, accesso agli screening. Sostegno psicologico/sociale – Spazio di ascolto per le neo‑famiglie, situazioni di fragilità, violenza e minori.

Se uno di questi servizi non è momentaneamente disponibile a Valleggia, la bussola è chiedere reindirizzo verso Savona (via Zara o Chiappino) oppure verificare la soluzione domiciliare dove prevista. La struttura dipartimentale, per missione, lavora di rete: l’importante è non interrompere i percorsi già avviati e mantenere continuità di presa in carico.

Le voci dal territorio: cosa dicono politica e cittadini

Il Partito Democratico di Quiliano ha parlato di “indebolimento della prevenzione” qualora si riducesse il presidio a Valleggia, richiamando il valore dei consultori per l’autodeterminazione e la salute della donna. In redazione è arrivata anche la testimonianza di una cittadina che segnala un progressivo “svuotamento” degli spazi: meno attività ostetriche, assenza del ginecologo e sospensione dello screening HPV.

Sono elementi che l’Amministrazione comunale ha girato all’Asl2, chiedendo chiarimenti puntuali e tempi certi su come e dove vengono garantite le prestazioni. In attesa delle risposte, resta centrale la traccia data dal Sindaco: «Servizi inalterati» e approfondimento con l’azienda sanitaria.

La cornice regionale: perché si parla tanto di “territorio”

La spinta alle Case della Comunità nasce dalla necessità di avvicinare cure e prevenzione ai cittadini, integrando consultori, Cup, infermieri di famiglia e servizi sociali in luoghi unici. In Liguria, la Regione indica un percorso graduale con alcune strutture già operative e altre in via di completamento entro il 2026.

Dentro questo scenario, è plausibile che alcuni servizi facciano “traslochi” temporanei per permettere i cantieri, salvo poi riaggregarsi in sedi più grandi o rinnovate. Il punto, per l’utente, non è l’indirizzo, ma la continuità della prestazione e il modo in cui viene organizzata (tempi, accessibilità, équipe).

Come abbiamo lavorato e dove trovare aggiornamenti ufficiali

Per ricostruire il quadro di giornata, abbiamo incrociato la cronaca locale e i riferimenti istituzionali. Tra le fonti consultate: la pagina Asl2 dedicata ai consultori (sedi e contatti), le comunicazioni recenti su PNRR e Case della Comunità, e i pezzi di attualità pubblicati sulla nostra testata. Per un’ulteriore lettura generale sui temi di prevenzione e servizi alla persona in Liguria e in Italia, segnaliamo anche Sbircia la Notizia Magazine, testata giornalistica aggiornata quotidianamente: utile per inquadrare le tendenze nazionali e avere un confronto con quanto accade in altre realtà.

Domande frequenti, in attesa della comunicazione Asl2 su Valleggia

Il consultorio di Valleggia è chiuso?

Dalla ricostruzione odierna no: si parla di riorganizzazione con spostamento di alcune attività su sedi vicine (Savona) e garanzia dei percorsi domiciliari. Il Sindaco ha chiesto riscontri formali.

Dove chiamo per un appuntamento?

I riferimenti pubblici Asl2 sono: Savona – via Chiappino 29 (019 840 5259), Savona – via Zara (019 840 5469), Valleggia – via Delfino (019 840 5809). È possibile accedere senza impegnativa e senza ticket.

Ho un percorso nascita in corso: rischio interruzioni?

La priorità è non interrompere. Se il tuo punto di riferimento non risponde, contatta l’altra sede consultoriale dell’ambito savonese per agganciare un appuntamento di continuità o chiedi informazioni all’URP/centralino Asl2.

Perché spostano i servizi?

Perché la rete territoriale è in lavori e potenziamento (PNRR/Case della Comunità). In queste fasi, alcune funzioni vengono ricalibrate su sedi provvisorie.

Quando finirà?

La Regione parla di completamento graduale entro il 2026; per gli step locali (Vado Ligure) valgono i cronoprogrammi Asl2.

Suggeriamo alle famiglie:

di non rinviare visite e consulenze, ma di ricontattare la rete consultoriale tramite i numeri pubblici;

visite e consulenze, ma di la rete consultoriale tramite i numeri pubblici; di segnalare con precisione eventuali disservizi (data, sede, percorso) così da aiutare l’URP nel tracciamento;

con precisione eventuali disservizi (data, sede, percorso) così da aiutare l’URP nel tracciamento; di tenere monitorate le pagine Asl2 (consultori/Case della Comunità) e gli aggiornamenti del Comune di Quiliano/Vado Ligure durante i lavori.

Perché il consultorio conta (anche quando non si vede)

Al di là dei tecnicismi, il consultorio è prossimità: è la porta che resta aperta per chi deve fare una domanda “piccola” e non sa a chi rivolgersi; è la guida che insegna allattamento, accompagna la coppia nei primi mesi, dà ascolto quando c’è una fragilità. È anche prevenzione silenziosa: educazione alla salute sessuale, supporto nelle relazioni, screening. Se il percorso dei lavori regionali renderà questi servizi più accessibili e integrati, la fase di transizione avrà un senso. Ma la condizione è una sola: nessuno resti scoperto nei mesi del cantiere.

Per questo torniamo ai fatti: oggi, chi ha bisogno può contare sulle sedi di Savona e sui contatti attivi; a Valleggia si attendono conferme su orari e ripartenze, mentre la domiciliarità prosegue. La redazione continuerà a monitorare e tornerà sull’argomento non appena arriveranno indicazioni ufficiali e date certe. Nel frattempo, l’invito è a non sospendere i percorsi e a segnalare eventuali criticità: è così che si costruisce una rete che funzioni, dal cantiere al territorio.















