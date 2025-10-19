Domenica In, da Marcella Bella a Enzo Iacchetti: gli ospiti di oggi

(Adnkronos) - Oggi, domenica 19 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, torna su Rai 1 l’appuntamento con 'Domenica In', condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

La quinta puntata sarà ricca di ospiti, momenti di intrattenimento, spettacolo e approfondimenti sull’attualità. Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, condividerà la sua esperienza a 'Ballando con le stelle' e si esibirà dal vivo con il brano sanremese 'Pelle Diamante'. Enzo Iacchetti presenterà il suo libro autobiografico '25 minuti di felicità', tra ricordi e aneddoti della sua carriera.

Spazio anche al grande schermo con l’attore Edoardo Leo, protagonista del film 'Per te' ispirato alla toccante storia di Mattia Piccoli, nominato ‘Alfiere della Repubblica’ a soli 11 anni per essersi preso cura del padre malato di Alzheimer. In studio anche il giornalista Mario Calabresi che parlerà del suo ultimo libro 'Alzarsi all’alba', mentre Carmine Recano presenterà la nuova fiction di Rai 1 'Noi del Rione Sanità', diretta da Luca Miniero, in onda da giovedì 23 ottobre per tre puntate.

Per lo spazio dedicato all’attualità un talk sulle vittime di femminicidio a partire dal caso di Pamela Genini. A discuterne, con Mara Venier e Tommaso Cerno, ci saranno Vladimir Luxuria, la giornalista Rita Cavallaro, la criminologa Anna Vagli, Nicole Limonta e Vera Squatrito, rispettivamente amica e mamma di Giordana, giovane di 20 anni uccisa dall’ex fidanzato.

Non mancheranno i momenti di spettacolo: Teo Mammucari sorprenderà il pubblico con i suoi numeri di magia, mentre il wedding designer Enzo Miccio renderà omaggio a Patty Pravo, icona di stile degli anni ’70.