| 19 ottobre 2025, 00:05

Femminicidi, Viminale: "44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell'8%"

Femminicidi, Viminale: &quot;44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell'8%&quot;

Femminicidi in calo nei primi nove mesi del 2025. A quanto emerge dal report di ottobre della direzione centrale della polizia criminale, diffuso dal Viminale, in particolare, gli omicidi commessi tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno dal partner o da un ex partner scendono a 53 (-4%) rispetto ai 55 dello stesso periodo del 2024, mentre le vittime di genere femminile da 48 passano a 44 (-8%). 

In calo anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, sia nel numero di eventi - dai 122 dei primi 9 mesi del 2024 scendono a 98 (-20%) -, sia nel numero delle vittime di genere femminile - da 79 passano a 60 (-24%).  

 

