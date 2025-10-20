Con due corsi di formazione scatta l'assunzione stagionale per 4-6 mesi: l'Ente Bilaterale del Turismo assegnerà anche 300 euro in buoni spesa

Una partecipazione a due corsi di formazione professionale e scatterà automaticamente un'assunzione per 4-6 mesi con il successivo riconoscimento alla fine del contratto di 300 euro in bonus spesa.

Questa l'iniziativa messa in campo dall'Ente Bilaterale del Turismo di Savona con al centro le assunzioni, la formazione e il sostegno al reddito per i lavoratori del settore del turismo.

"Ente Bilaterale Turismo Savona sostiene i lavoratori e le imprese nelle assunzioni, attraverso formazione ed un sostegno al reddito. Il settore del turismo, negli ultimi anni rappresenta un importante bacino di posti di lavoro soprattutto nel periodo estivo.

Tutta una serie di figure professionali, camerieri, baristi, cuochi, assistenti bagnanti ed altre, sono molto ricercate dalle imprese turistiche per riuscire ad assicurare il miglior servizio per la clientela - spiegano da EB Turismo Savona - IL nostro Ente Bilaterale che raggruppa le organizzazioni provinciali di Savona dei datori di Lavoro FIPE, Federalberghi, FAITA, FIAVET e dei sindacati dei lavoratori Fisascat-CISL Uiltucs-Uil, Filcams-CGIL, da tempo, segue con attenzione questo fenomeno per riuscire a consentire lo sviluppo del settore a livello provinciale".

Sulla base di questa situazione, per riuscire ad assicurare in maniera anticipata le assunzioni, è stato realizzato questo bando, che prevede per i lavoratori, la possibilità di essere assunti nella prossima stagione estiva per 6 o 4 mesi (aziende stagionali) in alberghi, campeggi, residence, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari e le tutte altre imprese turistiche, per coloro che si impegneranno a frequentare gratuitamente i corsi di formazione professionale svolti dall’Ente Bilaterale Turismo Savona.

“Grazie a questo nostro lavoro – spiega Roberto Fallara Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Savona - vorremmo contribuire in maniera significativa a consentire ad un gran numero di lavoratori di poter contare su un periodo di assunzione più lungo e nello stesso tempo contribuire ad elevare le competenze professionali dei lavoratori. E’ senza dubbio importante che i lavoratori possano avere la possibilità di frequentare gratuitamente attraverso l’Ente Bilaterale Turismo Savona, tutta una serie di corsi di carattere professionale. Le competenze e la professionalità acquisita rappresentano di fatto un ulteriore valore che ogni lavoratore avrà modo di poter inserire nel proprio bagaglio professionale".

Alla fine del periodo lavorativo, l’Ente Bilaterale Turismo Savona assegnerà ad ogni lavoratore che avrà presentato domanda secondo le modalità del bando, un contributo di sostegno al reddito pari a 300 euro. In totale sono stati 100mila euro. "Speriamo ci sia bisogno di un'integrazione" auspica Fallara.

"Con il nostro bando – afferma Fabio Raimondo, Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Savona – abbiamo analizzato in modo approfondito la dinamica occupazionale del territorio, con l’obiettivo di intervenire concretamente sulla carenza di personale che il comparto turistico sta affrontando. Il turismo, oggi più che mai, rappresenta un settore in continua evoluzione, capace di offrire numerose opportunità professionali ma che richiede nuove competenze e una formazione sempre più qualificata. Attraverso questa iniziativa vogliamo sostenere le imprese turistiche nel fidelizzare i propri dipendenti, garantendo contratti che vanno dai 4 ai 6 mesi, a seconda della tipologia aziendale, e incentivando parallelamente percorsi di crescita professionale mirati alle esigenze concrete delle aziende. Investire nella formazione significa rendere il turismo un settore moderno, competitivo e attrattivo per chi è alla ricerca di un’occupazione stabile e di qualità. I dati sulle presenze turistiche nella nostra provincia confermano il ruolo di primo piano di Savona nel panorama regionale, sia per numero di aziende che per flussi turistici e capacità di accoglienza: una realtà in crescita che merita di essere sostenuta con strumenti adeguati e visione di lungo periodo".

"Credo che sia un'iniziativa del fare nei giusti tempi e momenti. Siamo a fine stagione e le persone possono usufruire di quest'opportunità - ha detto il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra - È un primo passo importante perché non è così strutturato in altre parti d'Italia. Faremo poi il punto tra un anno e valuteremo le eventuali correzioni e implementazioni del caso".

"E' un risultato importante perché va a inserirsi in una modifica di quello che è il mercato del lavoro turistico attuale per mettere insieme la stabilità lavorativa, gli strumenti di sostegno al reddito e la formazione alla professionalità - il commento di Giovanni Tiglio, segretario Filcams Cgil - Non si può destagionalizzare solo con strumenti del genere ma bisogna intervenire su più fronti. È l'inizio di un percorso utile per lavoratori e imprese".

"L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Savona, da tempo segue con attenzione lo sviluppo del settore turistico attraverso una serie di azioni di monitoraggio legate all’Osservatorio, alla formazione professionale ed altre attività, consci del fatto che lo sviluppo del turismo genera ricchezza in maniera diretta, ma anche indiretta per tutta la collettività. Dal turismo, ad esempio, si generano risorse per la collettività attraverso imposte dirette ed indirette, come l’imposta di soggiorno che può contribuire a migliorare la vivibilità nei Comuni" concludono.

REGOLAMENTO DEL BANDO

ART. 1

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera del Comitato Esecutivo del 13/10/2025; viene costituito, attingendo dalle risorse disponibili stanziate, un Fondo di Sostegno al Reddito per chi effettua formazione professionale con almeno 2 corsi attraverso il calendario corsi l’EBTurismo Savona. Il Fondo sarà attivo dal 20/10/2025 al 30/03/2026 e potrà essere estinto in maniera anticipata anche prima di tale data se si raggiungerà la cifra messa a disposizione.

ART. 2

L’accesso al Fondo è riservato ai lavoratori di aziende operanti nel territorio della provincia di Savona, che verranno assunti secondo i CCNL settore turismo e pubblici esercizi dalle aziende operanti nella provincia di Savona.

ART. 3

Per poter accedere al contributo tutte le aziende ed i loro lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire delle prestazioni del presente bando purché le prime risultino in regola con l’applicazione integrale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL di settore ed abbiano regolarmente versato i contributi all’EBTurismo da luglio 2025. Le aziende che non hanno versato nulla all’EBTurismo Savona nell’anno 2025 potranno regolarizzare la propria posizione versando all’EBTurismo Savona tutte le mensilità mancanti da luglio 2025 tramite F24 (codice EBTU) inviandone copia all’EBTurismo Savona.

ART. 4

Il lavoratore avrà diritto a ricevere dei buoni spesa del valore di 300 euro se nel periodo compreso tra il 20/10/2025 ed il 31/05/2026 avrà frequentato almeno 2 corsi di formazione professionale erogata sulla base del calendario corsi EBTurismo Savona 2025-2026. Sono esclusi dal conteggio delle ore i corsi relativi alla formazione obbligatoria normativa, sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, pronto soccorso, antincendio ecc. Ogni lavoratore avrà diritto ad un solo contributo per il periodo previsto. Il diritto al contributo decade qualora il lavoratore non completi la formazione entro i termini previsti o fornisca informazioni inesatte o incomplete. Nessuna responsabilità potrà essere vantata nei confronti dell’EBTurismo Savona per il mancato svolgimento di alcuni corsi presenti sul calendario.



ART. 5

L’azienda rientrante nel campo di applicazione dei CCNL afferenti a categorie di Confcommercio dovrà sottoscrivere con il Lavoratore dalla stessa individuato un’impegnativa all’assunzione della durata di almeno 6 mesi . Per l’azienda rientrate nel campo di applicazione dei CCNL afferenti a categorie di Confcommercio che abbiano un periodo di chiusura delle attività legata alla stagionalità della durata nell’anno di calendario di almeno 120 giorni dovrà sottoscrivere con il Lavoratore dalle stessa

individuato un’impegnativa all’assunzione della durata almeno di 4 mesi. L’impegnativa dovrà essere allegata alla domanda se disponibile oppure successivamente e comunque entro il 31/03/2026 Il lavoratore avrà diritto a ricevere i buoni spesa se rimarrà alla dipendenza dell’azienda per tutto il periodo concordato. Se il lavoratore non completerà il periodo per dimissioni o altra motivazione non potrà ricevere i buoni spesa previsti dal presente bando.



ART. 6

Per poter ottenere il contributo, il lavoratore dipendente deve presentare apposita domanda scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti: - domanda – auto dichiarazione sotto propria responsabilità di essere, o essere stato dipendente di azienda del settore Turismo che applica il CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modificazioni e integrazioni; o CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo del 8 febbraio 2018, di impegnarsi a partecipare ad almeno 2 corsi di formazione entro il 30 marzo 2025, scelti sul catalogo corsi EBTurismo 2025-2026, escluse le ore di formazione normativa; - copia carta di identità e codice fiscale; - sottoscrizione della dichiarazione sulla privacy - impegnativa all’assunzione da parte dell’azienda che dovrà indicare sulla busta paga il valore dei buoni.



La domanda di richiesta del fondo, completa di ogni documento richiesto, dovrà essere inviata a partire dal 20/10/2025 al 31/03/2026 direttamente a mano, all’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Savona, Corso Ricci 14 - 4° piano - 17100 – Savona oppure tramite pec ebturismosavona@ confcommerciopec.it o con raccomandata r.r. farà fede in tal caso per il rispetto della scadenza la data indicata sul timbro postale di spedizione. Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data della spedizione della pec o la ricevuta di avvenuta consegna a mano. I contributi verranno erogati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 6

Il contributo del valore di 300 euro che verrà erogato attraverso buoni spesa, sarà concesso solo una volta per l'intera durata della misura solo ai lavoratori che soddisfino tutti i requisiti previsti nel presente bando. Il contributo rappresenta un reddito per il lavoratore e dovrà essere indicato sulla busta paga da parte dell’azienda.



ART. 7

Al fine del riconoscimento delle somme le domande e la formazione svolta saranno valutate da una Commissione dell’EBTurismo Savona seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Successivamente alla valutazione della commissione, si provvederà all’emissione dei buoni spesa che dovranno essere ritirati dal lavoratore presso l’EBTurismo Savona. L'EBTurismo Savona si riserva il diritto di effettuare controlli sulle dichiarazioni fornite dai lavoratori e di richiedere eventuali documentazioni integrative.

ART. 8

Il Fondo ha carattere sperimentale dal 20/10/2025 al 30/06/2026. Gli interventi del presente bando sono previsti nei limiti della capienza del fondo specifico stanziato pari a 100mila euro e fino al suo completo esaurimento.