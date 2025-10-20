Sicurezza in Montagna: a Savona il CAI presenta il documentario "In montagna con gli esperti"

Il tema cruciale della sicurezza in quota sarà al centro di una serata promossa dalla sezione di Savona del Club Alpino Italiano (CAI). L'appuntamento è fissato per mercoledì 22 ottobre alle ore 21 presso la sede sociale del CAI, ospitata dalla SMS Rocca di Legino in via alla Rocca di Legino 62.

Protagonista dell'incontro sarà la proiezione di “In montagna con gli esperti”, il nuovo documentario realizzato dalla videomaker cuneese Tiziana Fantino. Frutto di un lavoro di documentazione tra le Alpi Marittime, Cozie e Liguri, il filmato si pone l'obiettivo di illustrare, attraverso immagini ed esempi pratici, sia i rischi che gli escursionisti e i frequentatori della montagna possono incontrare, sia gli accorgimenti essenziali per ridurne l'incidenza.

La Fantino ha dedicato particolare attenzione all'efficacia e alla tempestività degli interventi di soccorso, documentando in quota le modalità operative e le tecnologie all’avanguardia impiegate dal Soccorso Alpino Piemontese.

Il documentario, realizzato in collaborazione con il CAI Regione Piemonte e la Fondazione CRC, è anche un confronto diretto con esperti del CAI Piemonte, guide alpine e altri professionisti. L'intento è divulgare le nozioni basilari, dalle tecniche alle tipologie di attrezzatura indispensabile, che ogni escursionista deve conoscere per affrontare la montagna con la massima consapevolezza e sicurezza, nel rispetto di sé stessi, del delicato lavoro del Soccorso Alpino e della natura stessa.