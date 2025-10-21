Diastasi addominale: cos’è e sintomi

La diastasi addominale è una condizione che interessa la parete muscolare dell’addome e che spesso viene sottovalutata, pur essendo molto diffusa, in particolare tra le donne dopo la gravidanza. Comprendere cos’è la diastasi addominale e riconoscerne i sintomi principali è fondamentale per intervenire tempestivamente e prevenire complicazioni sia estetiche che funzionali.

Cos’è la diastasi addominale

Con il termine diastasi addominale si indica la separazione dei muscoli retti dell’addome lungo la linea mediana, detta linea alba. Questa condizione si verifica quando il tessuto connettivo che tiene uniti i muscoli si indebolisce o si allunga eccessivamente, provocando una perdita di compattezza della parete addominale.

Le cause della diastasi addominale possono essere diverse:

Gravidanza , in particolare quando si portano più bambini o feti di grandi dimensioni;

, in particolare quando si portano più bambini o feti di grandi dimensioni; Aumento repentino di peso o obesità;

o obesità; Esercizi fisici eseguiti in modo scorretto che aumentano la pressione intra-addominale;

che aumentano la pressione intra-addominale; Invecchiamento o perdita di tono muscolare;

o perdita di tono muscolare; Predisposizione genetica a un tessuto connettivo più fragile.

Durante la gravidanza, la pancia si espande per far spazio al feto, causando un progressivo allontanamento dei muscoli addominali. Dopo il parto, in alcuni casi, questi non tornano più alla loro posizione originaria, dando origine alla diastasi dei retti addominali.

Sintomi della diastasi addominale

I sintomi della diastasi addominale possono variare da persona a persona, ma il segno più evidente è la presenza di una fessura o “bozzo” centrale sull’addome, visibile soprattutto quando si contraggono i muscoli (ad esempio, durante un sit-up).

Tra i sintomi più comuni troviamo:

Rigonfiamento al centro dell’addome , in particolare in posizione eretta;

, in particolare in posizione eretta; Sensazione di debolezza nella zona addominale;

nella zona addominale; Difficoltà a mantenere una postura corretta ;

; Dolore lombare o pelvico ;

; Problemi digestivi , come gonfiore e pesantezza;

, come gonfiore e pesantezza; Nei casi più gravi, ernia ombelicale o epigastrica.

La diastasi addominale, oltre a essere un problema estetico, può compromettere la stabilità del tronco e la funzionalità dei muscoli addominali, influendo negativamente sulla qualità della vita.

Diagnosi e trattamenti

Per diagnosticare correttamente la diastasi addominale, è fondamentale rivolgersi a un medico specialista o a un chirurgo plastico. La diagnosi può essere effettuata con un esame clinico o con un’ecografia addominale, che consente di valutare l’ampiezza della separazione muscolare.

Nei casi lievi, possono bastare esercizi di riabilitazione addominale e pavimento pelvico, condotti da fisioterapisti specializzati. Tuttavia, quando la diastasi è più marcata o causa disturbi funzionali, l’unico trattamento efficace è l’intervento chirurgico di plicatura dei retti addominali.

Il Dott. Federico Fiori, chirurgo plastico e ricostruttivo a Milano, è specializzato nella correzione della diastasi addominale mediante tecniche chirurgiche avanzate, mirate a ripristinare la funzionalità e l’estetica della parete addominale. L’intervento può essere eseguito in modo tradizionale o mini-invasivo, garantendo risultati naturali e tempi di recupero ridotti.

Call to Action

Se pensi di soffrire di diastasi addominale o desideri una valutazione professionale, affidati alla competenza del Dott. Federico Fiori, esperto in diastasi dei retti addominali a Milano.

Scopri di più sul sito ufficiale: https://www.federico-fiori.it/diastasi-dei-retti-a-milano/

Contatta lo studio ai recapiti presenti sul sito per prenotare una visita specialistica personalizzata e ricevere tutte le informazioni sui trattamenti per la diastasi addominale.

Affidati al Dott. Federico Fiori per ritrovare una parete addominale tonica, funzionale e armoniosa, migliorando il tuo benessere e la qualità della vita.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.