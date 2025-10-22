Osiglia, un taglialegna si ferisce al volto: trasportato in elisoccorso al San Martino

Un taglialegna si ferisce al volto e viene trasportato con urgenza all'ospedale San Martino di Genova.

L'incidente si è verificato ad Osiglia in località Barberis intorno alle 17.30 e la macchina del pronto soccorso si è subito attivata.

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova e la Croce Rossa di Millesimo.

Viste le ferite riportate dal lavoratore 36enne è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Grifo al nosocomio genovese.

Sono stati allertati gli ispettori dell'Uopsal dell'Asl2.